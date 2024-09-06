Чи можуть переселенці отримати відстрочку від мобілізації: є певні умови

Для оформлення необхідно підготувати деякі документи

В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі категорії громадян мають право на відстрочку. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Адвокат Дмитро Франчук розповів у коментарі для РБК-Україна про порядок мобілізації чоловіків, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, і як такі люди можуть отримати відстрочку. Він пояснив, що умови військового обліку для ВПО регулюються Постановою Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року.

Відповідно до чинного законодавства, взяття на військовий облік громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій, здійснюється після їхньої реєстрації як внутрішньо переміщених осіб.

Для цього вони повинні подати до ТЦК наступні документи:

заяву;

паспорт громадянина України;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для осіб, звільнених у запас — обліково-послужну картку, припис військової частини;

для тих, хто був звільнений за станом здоров'я або сімейними обставинами — свідоцтво про хворобу та інші документи, що підтверджують законність звільнення;

рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби (за наявності).

За словами юриста, люди, які вимушено переїхали через війну, можуть отримати відстрочку від мобілізації, оскільки вони опинилися у складній ситуації. Рішення щодо кожного переселенця приймається індивідуально, враховуючи його обставини.

Також Франчук застеріг: якщо документи, що підтверджують статус ВПО, не були подані до ТЦК, це може вважатися порушенням закону, навіть якщо особа втратила свої документи під час війни. Він радить переселенцям звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію.

Ситуація з мобілізацією осіб, які мають прописку на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), є складнішою.

"Як правило, враховується фактичне місце проживання особи, а не місце прописки. Тобто, якщо людина проживає на підконтрольній Україні території, вона підлягає загальним правилам мобілізації", — пояснив адвокат.

Спочатку війни людей, які були прописані на непідконтрольних територіях Донбасу, не мобілізували через деякі складнощі. Але зараз ситуація змінилася, і якщо такі люди перебувають на підконтрольній Україні території та підпадають під мобілізацію за віком і станом здоров'я, їх можуть призвати на службу, зазначив юрист.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть відправити на фронт раніше "обмежено придатного" чоловіка. Щоб "оновити" свій статус, прийдеться сходити на ВЛК.