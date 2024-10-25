Працівники ТЦК на Буковині могли побити іноземного волонтера. Є реакція відомства (відео)

Там закликали критично ставитися до подібного контенту

У пʼятницю, 25 жовтня, мережею ширилась інформація, що працівники ТЦК у Чернівецькій області нібито побили німецького волонтера, який їхав зі Сходу. Втім цю інформацію назвали неправдивою.

В мережі стверджують, що вантажівку, в якій знаходились волонтери Григорій Войтко та троє громадян Німеччини, зупинили на блокпості. Працівники ТЦК начебто почали прискіпливо ставитися до Григорія, висуваючи незаконні вимоги, і за нього "вступився" його друг-німець.

Далі буцімто в хід пішов балончик. І ймовірніше громадянин Німеччини Матіяс Прусак лежав в кайданках під фурою.

У Чернівецькому обласному ТЦК відреагували на це і запевнили, що дана інформація є неправдивою. А представники ТЦК та СП не вчиняли жодних протиправних дій стосовно іноземного волонтера.

"У соціальних мережах жваво поширюється інформація про начебто побиття військовослужбовцями ТЦК та СП німецького волонтера. Повідомляємо, що дана інформація є неправдивою. Представники ТЦК та СП не вчиняли жодних протиправних дій стосовно іноземного волонтера. Закликаємо читачів, дописувачів та розповсюджувачів інформації критично ставитися до подібного контенту, перевіряти його достовірність та довіряти лише офіційним джерелам", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні масові затримання адміністраторів Телеграм-каналів.