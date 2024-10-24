Ліжко з доларів та елітні авто: в Києві затримали працівників ТЦК (фото, відео)

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, яких підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 млн доларів США готівкою та елітний автопарк.

Як повідомили у пресслужбі ДБР, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, які намагалась уникнути військової служби. Зазначається, що один з викритих — голова ВЛК — вже мав підозру за аналогічні дії, цей чоловік був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси

За даними ДБР, організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. "Клієнтам" виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних. Також було виявлено та вилучено понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю приблизно 100 тис. дол. США кожний.

Фігурантам повідомлено про підозру в організації, виконавстві та пособництві проханні та одержанні ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням (ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України). Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у ДБР наголосили, що паралельно в цьому ж ТЦК було виявлено ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон. Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, начальника Тернопільського районного ТЦК затримали на хабарі. За даними слідства, 45-річний полковник вимагав від підприємця талони на тисячу літрів дизпального за відстрочку від мобілізації.