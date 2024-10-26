Хтось з предків любив хильнути оковитої, якщо ваше прізвище звучить так

Спершу більшість прізвищ були звичайними прізвиськами

Українські прізвища вражають різноманітністю, серед них є чимало розповсюджених, а є і справді унікальні, як-от козацькі. Проте сьогодні "Телеграф" розповість про прізвища які утворилися завдяки спостережливості та винятковому почуттю гумору.

Історія утворення родових імен така, що спершу більшість з них були звичайними прізвиськами. Наприклад, якщо хтось з ваших предків любив хильнути оковитої, це не могли б не помітити сусіди, які і дали смішне прізвисько вашому пращуру.

А те вже як причепилося, так і залишилося навіки. Нині в Україні проживає чимало людей з різними прізвищами, які утворилися саме таким чином.

Наприклад, прізвище "Нализько" походить від дієслова "нализатися", що означає напитися. Звісно, не води чи компоту, а горілки. Цікаво, що префікс "на-" часто зустрічається у прізвищах, утворених саме від дієслів.

Туди ж віднесемо і прізвище "Наливайко". Вочевидь, воно утворилося від дієслова "наливати" і має характерний відтінок, адже може вказувати на людину, яка любила "наливати" і собі, і іншим.

Тих, хто любив прикластися до чарки також називали: Цідибрага, Непийпиво, Оковитий.

Прізвище "Цідибрага", ймовірно, походить від звички "цідити" алкоголь, тобто пити його повільно, смакуючи. "Оковитий" пішло від старовинної назви горілки — "оковита". Носії цього прізвища у минулому могли бути неабиякими шанувальниками цього напою. Ну, а родове ім’я "Непийпиво" говорить саме за себе. По-перше, воно, майже на 100% має козацьке походження, а по-друге, вказує на людина, яка надавала перевагу більш алкогольним напоям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які українські прізвища ніколи не дадуть забути про осінь. Як не дивно, але назви місяців в нашій країні знайшли своє відображення і у прізвищах.