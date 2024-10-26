Кто-то из предков любил выпить водки, если ваша фамилия звучит так

Сначала большинство фамилий были обычными прозвищами

Украинские фамилии поражают разнообразием, среди них есть немало распространенных, а есть и действительно уникальные, например казацкие. Однако сегодня "Телеграф" расскажет о фамилиях, которые образовались благодаря наблюдательности и исключительному чувству юмора украинцев.

История образования родовых имен такова, что сначала большинство из них были обычными прозвищами. Например, если кто-то из ваших предков любил выпить водки, это не могли бы не заметить соседи, которые и дали смешное прозвище вашему предку.

А оно уже как привязалось, так и осталось навеки. Сейчас в Украине проживает немало людей с разными фамилиями, которые образовались именно таким образом.

К примеру, фамилия "Налызько" происходит от глагола "нализаться", что значит напиться. Конечно, не воды или компота, а водки. Интересно, что префикс "на-" часто встречается в фамилиях, образованных именно от глаголов.

Туда же отнесем и фамилию "Наливайко". Очевидно, она образовалась от глагола "наливать" и имеет характерный оттенок, ведь может указывать на человека, который любил "наливать" и себе, и другим.

Тех, кто любил приложиться к рюмке, также называли: Цидибрага, Непейпиво, Оковитый.

Фамилия "Цидибрага", вероятно, происходит от привычки "цедить" алкоголь, то есть пить его медленно, смакуя. "Оковитый" произошло от старинного названия водки — "оковитая". Носители этой фамилии в прошлом могли быть незаурядными поклонниками этого напитка. Ну, а родовое имя "Непейпиво" говорит само за себя. Во-первых, оно почти на 100% имеет казацкое происхождение, а во-вторых, указывает на человека, который предпочитал более алкогольные напитки, чем пиво.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие украинские фамилии никогда не дадут забыть об осени. Как ни странно, но названия месяцев в нашей стране нашли свое отражение и в фамилиях.