Чому Україна не має аналогів Storm Shadow: експерт розповів, у чому складність (відео)

Українські крилаті ракети швидше за все будуть лише у наземному варіанті

Українські інженери вже показали свої здібності у виробництві далекобійних ракет, а їхні дітища є сучасною та небезпечною зброєю. Проте аналоги ракет Storm Shadow (вони ж SCALP) швидше за все в Україні не вироблятимуть.

Про це розповів авіаексперт, науковий співробітник НАУ Віталій Романенко в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, крилаті ракети авіаційного базування є складним виробом, на розробку яких доведеться виділити мільярди гривень.

"Я вважаю, що всі наші перші ракети будуть наземного базування. Щодо балістики, то це апріорі зрозуміло. Що стосується крилатих, то це будуть варіанти Х-55, які колись розробляли у Харкові. Жодної документації чи обладнання з тих часів не залишилося, але на "Мотор Січі" робили, і я думаю, і зараз роблять двигуни для них", — сказав він.

Експерт додав, що з 575 ракет Х-55, які росіяни запустили по Україні, принаймні третина була повністю українського виробництва.

За його словами, зараз є деякі розробки на базі цієї ракети і вони можуть бути доведені до готового стану. Водночас Романенко зазначає, що можна піти альтернативним шляхом і просто закупити ракети в інших країнах, наприклад, у Південній Кореї.

Нагадаємо, Романенко також розповідав про особливості українського дрона-перехоплювача, а також про те, чому він може показати значно більшу ефективність, ніж інші засоби збиття російських "Шахедів".