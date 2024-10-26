Як працюватиме український "перехоплювач Шахедів", з'ясував "Телеграф"

Мають бути виконані кілька умов, впевнений експерт

Російські окупанти постійно атакують дронами Shahed міста України, спричиняючи жертви та руйнування. Перехоплювати ці дрони стає дедалі важче, адже окупанти використовують складні маневри, щоб обійти українську ППО. Відповіддю на використання Shahed можуть стати українські "Антишахеди", про які стало відомо нещодавно.

"Телеграф" поспілкувався з авіаекспертом та науковим співробітником НАУ Валерієм Романенко про цей дрон-перехоплювач. Він зазначив, що така технологія для українських розробників була нова — перші прототипи не показували потрібних результатів. Вся справа в конструкції — центральне тіло і наче приєднаний до нього квадрокоптер. Експерт наголосив, що є кілька важливих параметрів для такої зброї, серед яких — швидкість.

Швидкість "Шахеда" — приблизно 185 км/год. Безпілотник-перехоплювач має розвивати хоча б 200 км/год. "Розробники вже доповідали що досягнуто швидкості 280 км/год і навіть 320 км/год.Це каже про те, що можна буде перехоплювати російські "Шахеди" найвигіднішим тактичним прийомом — "погоня", — наголошує експерт. Цей спосіб вигідніший, бо при зустрічному курсі є тільки секунди, щоб влучити точно в ціль. При методі "погоня" зенітний дрон наздоганяє ворожий: "Є достатня кількість часу для точного наведення для точного ураження. Головне йде ураження в двигун задню частину — це означає що безпілотник в будь-якому випадку не зможе продовжувати політ".

Романенко також додав, що для успішного ураження "Шахеда" зенітним дроном потрібні певні умови. "Цей дрон через невелику дальність польоту має бути розміщений на маршруті прольота "Шахеда" і залишається одна проблема — виявити і промоніторити трасу прольота", — експерт припускає, що такі безпілотники можуть увійти в склад мобільних груп.

Зазначимо, що вартість дрона-перехоплювача не перевищує 50 тисяч доларів, тоді як "Шахеди" втричі дорожчі. Що ж стосовно висоти польоту, то для знищення "Шахедів" стеля не важлива, будь-який квадрокоптер підніметься на 500 метрів. Якщо збивати розвідувальні дрони — потрібно долати і 5 і 6 тисяч метрів, а на електричному двигуні може не вистачити потужності, зазначив експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для знищення російських розвідувальних дронів в ЗСУ використовують радянський ЗРК "Стріла-10". Дальність збиття — до 5 км.