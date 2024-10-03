Рус

"Ні про що" чи "ніпрощо": розбираємося, як писати правильно

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Написання частки ні Новина оновлена 03 жовтня 2024, 16:28
Написання частки ні. Фото Колаж "Телеграф"

Коли писати частку "ні" разом, а коли – окремо

Часто питання щодо написання частки "ні" викликає труднощі в українців. Особливо це стосується таких слів, як "ні про що".

"Телеграф" пропонує детально розглянути, що у цьому разі каже правопис, та навчитися писати грамотно. Адже головне правило просте: якщо частка "ні" виступає префіксом, то пишеться разом, якщо ж вона є окремою часткою — окремо.

Коли пишемо разом

Частку "ні" пишемо разом у таких випадках:

1. Із займенниками та прислівниками:

  • ніякий,
  • нічий,
  • ніхто,
  • ніщо,
  • ніколи,
  • нікуди,
  • ніде,
  • нізвідки.

2. Зі словами, які без "ні" не вживаються:

  • нічия,
  • нікчемний,
  • ніяково.

Коли пишемо окремо

Частку "ні" пишемо окремо в таких випадках:

1. Якщо між часткою "ні" і займенником у непрямому відмінку стоїть прийменник:

  • ні від кого,
  • ні від чого,
  • ні з ким,
  • ні з чим,
  • ні в чому,
  • ні при чому,
  • ні при кому,
  • ні на кому,
  • ні на чиїй.

2. Коли "ні" вживається як повторюваний єднальний сполучник із заперечним значенням:

  • ні гарний, ні поганий,
  • ні дешевий, ні дорогий,
  • ні старий, ні молодий,
  • ні малий, ні великий

3. У сталих висловах:

  • ні світ ні зоря,
  • ні се ні те,
  • ні кінця ні краю.

Як запам'ятати?

Щоб не помилятися у написанні "ні про що", варто запам'ятати просте правило: якщо між часткою "ні" та займенником є прийменник (про, від, з, в, при, на), то всі три слова пишуться окремо.

Отже, правильно писати "ні про що" – окремо, оскільки між часткою "ні" та займенником "що" стоїть прийменник "про". Це правило діє і для інших подібних конструкцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, як писати слово "наперед" українською. Правильний тільки один варіант.

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