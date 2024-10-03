"Ні про що" чи "ніпрощо": розбираємося, як писати правильно

Коли писати частку "ні" разом, а коли – окремо

Часто питання щодо написання частки "ні" викликає труднощі в українців. Особливо це стосується таких слів, як "ні про що".

"Телеграф" пропонує детально розглянути, що у цьому разі каже правопис, та навчитися писати грамотно. Адже головне правило просте: якщо частка "ні" виступає префіксом, то пишеться разом, якщо ж вона є окремою часткою — окремо.

Коли пишемо разом

Частку "ні" пишемо разом у таких випадках:

1. Із займенниками та прислівниками:

ніякий,

нічий,

ніхто,

ніщо,

ніколи,

нікуди,

ніде,

нізвідки.

2. Зі словами, які без "ні" не вживаються:

нічия,

нікчемний,

ніяково.

Коли пишемо окремо

Частку "ні" пишемо окремо в таких випадках:

1. Якщо між часткою "ні" і займенником у непрямому відмінку стоїть прийменник:

ні від кого,

ні від чого,

ні з ким,

ні з чим,

ні в чому,

ні при чому,

ні при кому,

ні на кому,

ні на чиїй.

2. Коли "ні" вживається як повторюваний єднальний сполучник із заперечним значенням:

ні гарний, ні поганий,

ні дешевий, ні дорогий,

ні старий, ні молодий,

ні малий, ні великий

3. У сталих висловах:

ні світ ні зоря,

ні се ні те,

ні кінця ні краю.

Як запам'ятати?

Щоб не помилятися у написанні "ні про що", варто запам'ятати просте правило: якщо між часткою "ні" та займенником є прийменник (про, від, з, в, при, на), то всі три слова пишуться окремо.

Отже, правильно писати "ні про що" – окремо, оскільки між часткою "ні" та займенником "що" стоїть прийменник "про". Це правило діє і для інших подібних конструкцій.

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