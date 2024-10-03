"Ні про що" чи "ніпрощо": розбираємося, як писати правильно
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Коли писати частку "ні" разом, а коли – окремо
Часто питання щодо написання частки "ні" викликає труднощі в українців. Особливо це стосується таких слів, як "ні про що".
"Телеграф" пропонує детально розглянути, що у цьому разі каже правопис, та навчитися писати грамотно. Адже головне правило просте: якщо частка "ні" виступає префіксом, то пишеться разом, якщо ж вона є окремою часткою — окремо.
Коли пишемо разом
Частку "ні" пишемо разом у таких випадках:
1. Із займенниками та прислівниками:
- ніякий,
- нічий,
- ніхто,
- ніщо,
- ніколи,
- нікуди,
- ніде,
- нізвідки.
2. Зі словами, які без "ні" не вживаються:
- нічия,
- нікчемний,
- ніяково.
Коли пишемо окремо
Частку "ні" пишемо окремо в таких випадках:
1. Якщо між часткою "ні" і займенником у непрямому відмінку стоїть прийменник:
- ні від кого,
- ні від чого,
- ні з ким,
- ні з чим,
- ні в чому,
- ні при чому,
- ні при кому,
- ні на кому,
- ні на чиїй.
2. Коли "ні" вживається як повторюваний єднальний сполучник із заперечним значенням:
- ні гарний, ні поганий,
- ні дешевий, ні дорогий,
- ні старий, ні молодий,
- ні малий, ні великий
3. У сталих висловах:
- ні світ ні зоря,
- ні се ні те,
- ні кінця ні краю.
Як запам'ятати?
Щоб не помилятися у написанні "ні про що", варто запам'ятати просте правило: якщо між часткою "ні" та займенником є прийменник (про, від, з, в, при, на), то всі три слова пишуться окремо.
Отже, правильно писати "ні про що" – окремо, оскільки між часткою "ні" та займенником "що" стоїть прийменник "про". Це правило діє і для інших подібних конструкцій.
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