Отримала позику в 2,8 млн гривень від 12-річного сина. Голова ДПС у Сумах та депутат Рівного опинились у центрі скандалу

Чиновниця також має елітний автомобіль та половиною будинку на 550 квадратних метрів

Цього тижня після гучного антикорупційного розслідування з майна було звільнено заступника міського голови Києва Віталія Кличка Володимира Прокопова. Водночас стало відомо, що в.о. голови податкової служби Сумської області та депутат Рівненської міської ради від "Слуги народу" Олена Хотенко позичила у свого сина 2,8 млн гривень, які досі не повернула.

Про це повідомила у Facebook блогер Хельга Топольська. Вона додала, що Хотенко має у своєму розпорядженні половину будинку на 550 квадратних метрів та елітний автомобіль.

Крім того, Хотенко на третій місяць повномасштабної війни Росії проти України отримала у подарунок від своєї матері дві квартири — у центрі Рівного за 50 тисяч гривень та у Києві за 100 тисяч гривень. Про це у колонці на сайті "Української правди" написала голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець. Вона додала, що мати Хотенко є громадянкою Росії.

Богуславець зазначила, що у 2016 році Хотенко не задекларувала майно чоловіка – частину будинку на Рівненщині. Будинок площею 500 квадратних метрів депутат оцінила у 30 тисяч гривень, тоді як подібне житло обійшлося б у 10,8 мільйона гривень.

Хто така Олена Хотенко

Олена Хотенко народилася 1 серпня 1971 року у Брянці Луганської області. З 2014 року цей населений пункт окуповано Росією. Вона закінчила економічний факультет Рівненського державного технічного університету та Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю "Фінанси".

З 1992 по 1999 роки вона пройшла шлях від спеціаліста з пошиття взуття до голови комерційного підприємства роздрібної торгівлі та економіста у Рівненському міському виконавчому комітеті. Потім вона перейшла на роботу до органів податкової служби України: працювала у Рівненській та Запорізькій областях. У 2024 році стала виконувачем обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби України у Сумській області.

У 2020 році її було обрано депутатом міської ради Рівного від партії "Слуга народу". У декларації Хотенко за 2023 рік зазначено, що вона є власником житлових та нежитлових приміщень у Києві, Рівненській та Житомирській областях, їй також належить легковий автомобіль LEXUS NX 200 2021 року вартістю 1208 965 гривень.

Також у декларації зазначені ті самі 2,8 млн гривень позички, отримані від її сина Миколи.

Мартина Богуславець зазначає, що гроші від сина Хотенко отримала у 2018 році. Тоді йому було 12 років, а зараз – 18.

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