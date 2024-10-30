Немає нічого конфіденційного: Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив"

Інформація була секретною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запит України на ракети Tomahawk був однією зі секретних частин плану перемоги. А "злив" цієї інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи. За словами Зеленського, питання щодо Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та Сполученими Штатами Америки (США).

"Ви бачите, що зараз відбувається у ЗМІ, вони сказали, що Україна хоче отримати багато ракет, таких як Tomahawk. Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, між партнерами немає нічого конфіденційного", — заявив президент.

Що передувало

Варто зазначити, що 16 жовтня Зеленський виступив перед Верховною Радою (ВР), де презентував план досягнення перемоги у війні з РФ. Документ включає п'ять основних пунктів та містить три секретні додатки, зміст яких публічно не розголошувався.

Західні журналісти нещодавно дізналися про одну деталь із секретної частини плану. У ньому президент України Володимир Зеленський просив ракети Tomahawk дальністю понад 2 400 кілометрів. Вони мали б увійти до так званого "пакету неядерного стримування".

Tomahawk — що це за зброя

Tomahawk — це серія американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Ця зброя, яка здатна діяти як на стратегічному, так і на тактичному рівнях, має великий радіус дії та може здійснювати політ на вкрай низькій висоті, ефективно оминаючи рельєф місцевості.

Раніше "Телеграф" писав, що у США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.