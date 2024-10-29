Гарна зарплата, премії та бронювання: водіям в Україні запропонували цікаву роботу

Роботодавець також обіцяє повний соцпакет

В Україні існує чимало вакансій з бронюванням від мобілізації та непоганою заробітною платою. Наприклад, у Кривому Розі на такі умови шукають водія.

Вакансію розміщено на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець зазначає, що сучасному виробничому підприємству потрібний водій на новий автоБУС "ISUZU".

Працювати потрібно на умовах повної зайнятості. Зарплата — 18 тисяч гривень плюс премії та індексації.

Вимоги:

Наявність категорії "D";

Досвід керування автомобілями від п'яти років;

Медична комісія та всі дозволи.

Зі свого боку підприємство за потреби забезпечує співробітникам бронювання від мобілізації. Також роботодавець пропонує доставку співробітників до роботи та з роботи. Крім того, він обіцяє своєчасну виплату зарплати (двічі на місяць) та повний соцпакет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі шукають пакувальника дитячих іграшок. Фахівцеві обіцяють бронювання від мобілізації та зарплату від 19 до 22 тисяч гривень за місяць.