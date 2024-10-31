Сколько военных КНДР уже в Курской области

Представитель России на заседании от комментариев воздержался

Заместитель посла США при ООН Роберт Вуд заявил на заседании Совета безопасности о присутствии около 8000 военнослужащих Северной Кореи в Курской области России. Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил эту информацию и добавил, что в ближайшие дни ожидается привлечение этих войск к боевым действиям.

Об этом пишет издание Associated Press. При этом, по оценкам разных источников, общее количество северокорейских военных в России варьируется от 10 до 12 тысяч человек.

"Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8000 солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что в России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание" – сказал Вуд.

Примечательно, что российский представитель на заседании Совбеза воздержался от комментариев по поводу этой информации.

Согласно данным американской разведки, Россия проводит подготовку северокорейских военных по артиллерии, использование беспилотников и базовых пехотных операций. Это вызвало серьезную обеспокоенность международного сообщества по поводу возможного расширения конфликта и его влияния на глобальную безопасность, пишет издание.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юл решительно осудил развертывание северокорейских войск и призвал к их немедленному выводу. США, Южная Корея и Япония выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность углублением военного сотрудничества между КНДР и Россией.

Как отмечает издание, ситуация осложняется тем, что одновременно с этими событиями Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, что может свидетельствовать о технологической поддержке со стороны России. Эксперты предупреждают о потенциальных рисках обмена военными технологиями между странами и возможности дальнейшей дестабилизации ситуации как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие страны могут отправить войска воевать на стороне России. Речь идет не только о КНДР.