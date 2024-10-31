І тут неправду сказав: постпред Росії в ООН зробив брехливу заяву щодо військ КНДР

Небензя визнав, що Північна Корея є "близьким партнером" Росії

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки зробив брехливу заяву щодо наявності військ КНДР в РФ. Він заявив, що будь-які дані щодо перекидання до Росії солдатів з КНДР – це нібито "дезінформація", яка буцімто спрямована на виправдання рішень НАТО відправити війська в Україну.

Про це він сказав під час свого виступу на засіданні Радбезу 30 жовтня. Брехню Небензі довелося слухати представникам усіх країн в РБ ООН.

"Що стосується перекидання військ КНДР до Росії – це дезінформація. Той спектакль, який ми побачили сьогодні, – це спроба виправдати власне рішення відправити війська НАТО, щоб підтримувати "режим" українського президента", – заявив російський чиновник.

При цьому Небензя визнав, що Північна Корея є "близьким партнером" Росії. Саме тому Москва, мовляв, "відкрита" до співпраці з північнокорейським режимом.

"Наша взаємодія має транспарентний характер. Це наше суверенне право. Я хотів би підкреслити, що взаємодія РФ із КНДР у військових та інших сферах не порушує міжнародного права, оскільки така співпраця не спрямована проти третьої країни", – заявив він.

Нагадаємо, вперше про відправлення північнокорейських військ до Росії до ЗМІ заговорили на початку жовтня. Тоді Сили оборони України завдали удару по військовому об’єкту російських окупантів біля тимчасово окупованого Донецька — повідомлялося про загибель 20 військовослужбовців. Також ЗСУ могли знищити шістьох офіцерів Північної Кореї.

Далі російський "президент" Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Про перекидання північнокорейських солдатів до Росії тоді заговорили й військові Південної Кореї, але у США спочатку не підтверджували цю інформацію.

Лише 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ в Росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський сказав, скільки солдатів із КНДР готові взяти участь у війні проти України.