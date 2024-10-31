Демонстрація сили? КНДР запустила балістичну ракету в бік Японії

Скоріше за все, запуск ракети став для Пхеньяну своєрідною демонстрацією сили

Північна Корея, за даними південнокорейської розвідки, здійснила пуск балістичної ракети вранці 31 жовтня за місцевим часом. Ракету північнокорейські військові спрямували в бік Японії.

Про це пише південнокорейське інформаційне агенство Yonhap із посиланням на військових армії Південної Кореї. Подробиць розвідка не надала, заявивши, що аналіз триває.

ЗМІ припускають, що запуск ракети став для Пхеньяну своєрідною демонстрацією сили. За кілька годин до пуску міністри оборони Південної Кореї та Сполучених Штатів зробили спільну заяву із засудженням розгортання військ КНДР в Росії, а Ллойд Остін заявив, що США готові захищати Сеул будь-якими засобами, в тому числі ядерними.

Тим часом північнокорейське державне пропагандистське інформаційне агенство ЦТАК підтвердило пуск ракети, повідомили російські ЗМІ. Пропагандисти Кремля навели переклад заяви диктатора КНДР Кім Чен Ина з приводу пуску.

"Цей пуск — справедливий і повністю легітимний військовий захід, який показує нашу рішучість дати відповідь ворогам, які загрожували безпеці республіки та останнім часом навмисно посилювали ситуацію у сфері безпеки в регіоні", – заявив диктатор.

Нагадаємо, вперше про відправлення північнокорейських військ до Росії до ЗМІ заговорили на початку жовтня. Тоді Сили оборони України завдали удару по військовому об’єкту російських окупантів біля тимчасово окупованого Донецька — повідомлялося про загибель 20 військовослужбовців. Також ЗСУ могли знищити шістьох офіцерів Північної Кореї.

Далі російський "президент" Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Про перекидання північнокорейських солдатів до Росії тоді заговорили й військові Південної Кореї, але у США спочатку не підтверджували цю інформацію. Лише 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ в Росії.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу 30 жовтня припустив, що північнокорейські військові почнуть безпосередньо воювати проти Збройних сил України вже у листопаді. Зараз солдати режиму Кім Чен Ина зайняті розвідкою та вивченням майбутнього театру бойових дій. А от постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на тому ж засіданні прилюдно збрехав, що військ КНДР в Росії немає.