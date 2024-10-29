Вашому прізвищу тисяча років, якщо воно звучить так: перевірте своє

Деякі з них й досі поширені

Кожне українське прізвище має свою історію утворення та поширення на території нашої держави. Серед сучасних родових імен й досі зустрічаються ті, яким вже майже тисяча років, а то й більше.

Як зазначає професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович, більшість з них мають цікаву історію. До прикладу, його прізвище походить ще з восьмого століття, коли на українських землях жили племена антів, де проводив джихад син саудівського халіфа Маслямак.

Мати цього халіфа була наложницею з роду єгипетських фараонів. Це ім'я поступово перетворилось на прізвище і видозмінилось до Масляк.

За словами професора, воно, як і більшість, має різні варіації, зокрема Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, Маслик тощо. Тобто основна частина, корінь, "Масл", а далі змінюється лише одна голосна, утворюючи нове прізвище.

Петро Олексійович зауважив, що до тисячолітніх прізвищ можна також віднести Паталах, Паталаха. Вони утворились з арабської мови, від слова "Фахталах". "Фахт" — це перемога арабською мовою, Аллах – Бог, пояснює професор.

Серед українських прізвищ закінчення "ахно" або "но", вказує на тисячолітнє походження. До прикладу, Дахно, Махно, Тахно, Сахно. Деякі з цих прізвищ можуть видозмінюватись з плином часу, каже Масляк, але вони рідко зникають.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які давали українцям з чудовим та милозвучним голосом.