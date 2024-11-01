Некоторые украинские фамилии странно звучат для иностранцев, они возникли во времена казачества

Они являются украинским "эксклюзивом"

Украинские фамилии включают в себя "зашифрованную" информацию о предках, некоторые указывают на то, что они были связаны со славянскими божествами. Есть среди родовых имен украинцев и настолько оригинальные, что вызывают удивление у иностранцев.

В частности, такими являются фамилии, которые пошли от казачества. Дело в том, что казаки нередко давали друг другу шутливые прозвища, которые позже стали фамилиями. Для иностранного уха они звучат очень странно.

Преподаватель украинского языка А.Ф.Нечипоренко рассказал, что предками людей с фамилиями Нагнибеда или Перебийниса являются казаки. Именно такие яркие родовые имена с ироническим оттенком давали на Запорожской Сечи. По словам преподавателя, они продолжают давнюю украинскую традицию, известную еще из фольклорных источников: например, Котигорошко, Вернигора.

"Аналогий таких наименований не найти в других языках, их просто нет. Это особенность, если хотите, эксклюзив, украинской системы личных названий. Ну где вы еще, путешествуя по миру, услышите: Майборода, Тягнирядно, Неежборщ, Грызидуб, Затуливитер, Вырвыкишка, Несвятипаска, Завалипич, Гуляйдень …?! Не фамилии, а "музыка эпохи", — перечислил он удивительные украинские фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о несчастливой украинской фамилии, которая распространена и сегодня. Ее носят более 8 тысяч украинцев.