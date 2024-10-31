Пророкувало смерть: нещасливе українське прізвище, яке поширене сьогодні

Його мають понад 8 тисяч українців

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, деякі вказують на особисті риси або ремесло вашого предка, але є серед них й ті, які в давнину вважали нещасливими.

Одним з найпоширеніших в Україні, згідно з порталом "Рідні", є прізвище Пугач. Приблизно 8695 носіїв наразі налічується на території нашої держави.

Чому Пугач нещасливе прізвище?

Раніше наші предки часто керувались народними повір'ями, які подекуди спрямовували їх. А нічний птах пугач віщував біду, тому й родове ім'я мало такий же сенс. Наші предки вважали, що крик пугача попереджав про небезпеку.

Тому слово "пугач" тлумачиться як народнопоетичний символ смерті, темряви. Його синоніми — сова чи сич. Проте не завжди пугач мав чисто лиху характеристику, адже люди вірили, що його крик віщує пожежу, смерть чи будь-яке інше лихо. Тобто інколи пугач попереджав про небезпеку, проте залишався її передвісником.

За ще однією з версій, людей нарікали Пугачами, якщо вони приносили погані звістки або їх поява збігалась з якимось горем. Спочатку людина просто отримували прізвисько, яке пізніше перетворювалось на родове ім'я.

Водночас наразі в Україні проживає понад 8 тисяч українців з прізвищем Пугач. Воно найбільш розповсюджене у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. В рейтингу найбільш поширених прізвищ Пугач посідає 339 місце.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, яким більше тисячі років.