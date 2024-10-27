Ваші предки мали божественний голос: перевірте по прізвищу, чи передався вам вокальний талант

Усього є чотири таких родових імені

Великий та різноманітний список українських прізвищ зберігає у собі цікаву історію, яка розкриває нам таємниці життя наших предків. За родовим ім’ям можна визначити, чим вони займалися і які в них могли бути таланти.

"Телеграф" розповідає, які прізвища належали тим, хто мав божественний голос та вмів гарно співати. Варто зазначити, що в цьому списку їх не так вже й багато — всього чотири.

За даними порталу "Рідні", деякі з цих родових імен є досить поширеними на сьогодні в Україні.

Які прізвища давали тим, хто мав співати:

Капелистий;

Півець;

Співак;

Співаковський.

Так, носіїв прізвища Співак зараз у нашій країні налічується 5107. Вона займає 692 місце за популярністю. Родове ім’я Півець належить 44 людям. Співаковський – 33 людям. А ось людей, які носять прізвище Капелистий, лише 4.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали музикантам. Усього таких родових імен налічується понад 30. Їх давали лише тим, хто грав на інструментах, співав чи займався створенням музики.