Два гучних звільнення у Міноборони: що відомо про головного інспектора МОУ та генерал-лейтенанта

Причину звільнення Содоля назвали, а от Воронченка — ні

У п'ятницю, 1 листопада, стало відомо про звільнення екскомандувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка з посади головного інспектора Міноборони та екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля з військової служби.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела у Міноборони. Зазначається, що причини для звільнення Воронченка не розголошуються, а Содоля звільнили за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК)

"Наказ про звільнення підписано 31 жовтня 2024 року. Воронченко зарахований в розпорядження міністра оборони", — пише видання.

Зауважимо, що напередодні цього звільнення ще у вересні нардепка Мар'яна Безугла писала, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив Воронченка. Тоді причиною назвати те, що він на Ставці доповів про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Водночас офіційно ці слова не підтверджували.

Що відомо про Ігоря Воронченка

Він був головнокомандувачем Військово-морських сил України (2016-2020), адміралом Військово-морських сил ЗСУ. Останні роки з 2020 головним інспектором Міністерства оборони України. Народився 22 серпня 1964 року.

Ігор Воронченко

Закінчив Ташкентське танкове училище, після чого проходив службу у групі радянських військ у Німеччині, де командував танковим взводом. У 1988 році повернувся до Радянського Союзу, служив у Білоруському військовому окрузі на посадах командира танкової роти та начальника штабу танкового батальйону.

Після розпаду СРСР повернувся на батьківщину і склав присягу на вірність народу України.

Звільнення Содоля

Також стало відомо про звільнення з військової служи генерал-лейтенанта Юрія Содоля. За словами джерела УП, причиною став висновок ВЛК. Інші подробиці щодо цього не розголошуються.

Водночас відомо, що Содоля звільнено із лав ЗСУ 14 жовтня. Про це також писала Безугла, вказуючи цю ж причину.

Юрій Содоль

Що відомо про Юрія Содоля

Народився у родині військових 26 грудня 1970, у м. Чугуїв, Харківська область. З 1988 по 1992 роки навчався в Сумському вищому артилерійському командному училищі. У 2002 році закінчив Національну академію оборони України.

За час військової кар'єри обіймав багато посад, але 11 лютого 2024 року був призначений на посаду Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України. У червні 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив його.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський офіційно звільнив Генерального прокурора України Андрія Костіна.