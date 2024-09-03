Витік інформації з НАБУ: Кривоніс звільнив свого першого заступника, про кого мова

До заступника директора НАБУ застосували дисциплінарне стягнення

Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, якого усунули від службових обов’язків після скандалу з витоком інформації, звільнено. Наказ підписав Семен Кривонос.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Варто зазначити, що в агентстві не називають імені звільненого співробітника, проте, за даними "Телеграфа", йдеться саме про Углаву. Повідомляється, що рішення про таке дисциплінарне стягнення ухвалив директор НАБУ у зв’язку з дисциплінарним проступком:

порушення Присяги державного службовця;

порушення правил етичної поведінки державних службовців;

порушення Закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ.

Службове розслідування, а також Дисциплінарна комісія НАБУ встановили, що Углаву вчинив дії, а також висловлювання негативного характеру в сторону працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

"Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись у своїй роботі працівники та вище керівництво НАБУ", — резюмує НАБУ.

Справа про зливи в НАБУ

У травні директор НАБУ усунув від виконання обов’язків свого першого заступника Гізо Углаву. У бюро повідомили, що таке рішення було ухвалено через розслідування про злив даних.

11 червня 2024 року директор НАБУ Семен Кривоніс заявив, що за фактом витоку інформації щодо розслідування кримінальних справ НАБУ проводиться досудове розслідування.

Того ж місяця за наказом Кривоноса розпочато ще два службові розслідування. Обставини розслідувань стосуються можливого зловживання службовим становищем та тиску на викривачів інформації. Справи розглядають стосовно співробітників, які нібито були причетні до "зливів" інформації з Бюро. Першого заступника голови НАБУ Гізо Углаву підозрюють у тиску на викривачів.

12 липня Углава самостійно ініціював перевірку на поліграфі з метою довести свою непричетність до "зливів", і результати підтвердили його невинність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Заступник директора НАБУ Углава подав до суду на ЦПК.