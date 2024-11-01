Два громких увольнения в Минобороны: что известно о главном инспекторе МОУ и генерал-лейтенанте

Причину увольнения Содоля назвали, а вот Воронченко — нет

В пятницу, 1 ноября, стало известно об увольнении экс-командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко с должности главного инспектора Минобороны и экс-командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля с военной службы.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в Минобороны. Отмечается, что причины для увольнения Воронченко не разглашаются, а Содоля уволили по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК)

"Приказ об увольнении подписан 31 октября 2024 года. Воронченко зачислен в распоряжение министра обороны", — пишет издание.

Заметим, что накануне этого увольнения еще в сентябре нардепка Марьяна Безугла писала, что министр обороны Рустем Умеров уволил Воронченко. Тогда причиной назвали то, что он на Ставке доложил о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. В то же время, официально эти слова не подтверждали.

Что известно об Игоре Воронченко

Он был главнокомандующим Военно-морскими силами Украины (2016-2020), адмиралом Военно-морских сил ВСУ. Последние годы с 2020 года главным инспектором Министерства обороны Украины. Родился 22 августа 1964 года.

Игорь Воронченко

Окончил Ташкентское танковое училище, после чего проходил службу в группе советских войск в Германии, где командовал танковым взводом. В 1988 году вернулся в Советский Союз, служил в Белорусском военном округе в должностях командира танковой роты и начальника штаба танкового батальона.

После распада СССР вернулся на родину и принял присягу на верность народу Украины.

Освобождение Содоля

Также стало известно об увольнении с военной службы генерал-лейтенанта Юрия Содоля. По словам источника УП, причиной стало заключение ВЛК. Другие подробности по этому поводу не разглашаются.

В то же время известно, что Содоля уволили из рядов ВСУ 14 октября. Об этом также писала Безугла, указывая на эту же причину.

Юрий Содоль

Что известно о Юрии Содоле

Родился в семье военных 26 декабря 1970, в г. Чугуев, Харьковская область. С 1988 по 1992 год учился в Сумском высшем артиллерийском командном училище. В 2002 году окончил Национальную академию обороны Украины.

За время военной карьеры занимал много должностей, но 11 февраля 2024 был назначен на должность Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины. В июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил его.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский официально уволил Генерального прокурора Украины Андрея Костина.