З'явилося відео погрому на могилах героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінці повідомили про підозру

Фігурантка може потрапити до в'язниці на 7 років

У Києві повідомили про підозру жінці, яка осквернила могили українських захисників Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла "Інвестора" Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова. Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу зловмисниці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 60-річній жінці, за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України)", — йдеться у повідомленні.

У четвер, 20 червня, біля Аскольдової могили на місці поховань загиблих Героїв фігурантка вчинила акт вандалізму. Як з'ясували слідчі, жінка з хуліганських мотивів нанесла понад 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.

"Правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", — зазначають у прокуратурі.

Також були опубліковані кадри з камер спостереження. На відео зафіксовано, як жінка скоїла злочин.

Нагадуємо, фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події та показав наслідки погрому на могилах українських воїнів. Жінка розмалювала лампадки та прапори, зірвали квіти та розкидали речі з могил.

Раніше "Телеграф" писав, що нападників на казахського опозиціонера оголосили в міжнародний розшук. Також з'явилися фото підозрюваних.