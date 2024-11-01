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Брат "Да Вінчі" раптово помер напередодні його дня народження (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
2015
Іван та Дмитро Коцюбайли (зліва направо) Новина оновлена 01 листопада 2024, 17:24
Іван та Дмитро Коцюбайли (зліва направо). Фото Колаж "Телеграф"

У родину Коцюбайлів знову прийшло горе

У п'ятницю, 1 листопада, раптово помер молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". З життя пішов Іван Коцюбайло.

Про це повідомила Бурштинська міська рада. Зазначається, що Івану Коцюбайлу було 27 років, як і "Да Вінчі", коли він загинув.

"Нехай душа Івана знайде вічний спокій, а Господь дарує родині силу й підтримку у цей тяжкий час", — йдеться у повідомленні.

Іван Коцюбайло
Іван Коцюбайло

Зауважимо, що молодший брат "Да Вінчі" помер напередодні його дня народження. Водночас причину смерті Івана не назвали, лише написали, що в сім’ю Коцюбайлів знову прийшло "страшне горе".

Нагадаємо, що 1 листопада командирові 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Дмитру Коцюбайлу мало б виповнитися 29 років. У Києві на Аскольдовій могилі відбулося богослужіння в його памʼять. "Да Вінчі" загинув у віці 27 років.

До того ж на честь його дня народження на Донеччині відбулося урочисте відкриття пам’ятної стели, як повідомили в Окремому батальйоні "Вовки Да Вінчі".

Додамо, що сестра легендарного "Да Вінчі" пішла служити в його батальйон. Дівчина підписала контракт із ЗСУ і пішла служити до 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі", який створив її брат Дмитро і яким він командував аж до своєї загибелі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві попрощались з нардепом "Голосу" Олегом Макаровим.

Теги:
#Україна #Помер #Да Вінчі