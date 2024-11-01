Регионы Украины заметет снегом: когда и где ждать осадков (карта)

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В понедельник, 4 ноября, в Украине синоптики прогнозируют осадки. Речь идет о семи регионах нашей страны.

Об этом стало известно с сайта Укргидрометцентра. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях выпадет снег.

При этом дневная температура в этих регионах ночью будет от -1 до 0 мороза. А дневная температура от +1 до +7 градусов тепла.

В других регионах ожидается дождь. Также солнечная погода. В Одесской и Николаевской областях будет от +9 до +11 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в субботу, 2 ноября, в Украину придут дожди и похолодание. Кроме того, ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Почти летнее тепло еще день сохранится только в южных регионах страны. Холоднее всего будет на западе и севере Украины. Там температура будет колебаться от +6 до +11 градусов. Примечательно, что ночные и дневные показатели не будут отличаться. По словам синоптика Наталки Диденко, Украина будет пересекать холодный атмосферный фронт, который станет причиной осадков ночью и первой половины дня субботы на западе, севере и в центре. После полудня дожди ожидаются только в восточных и западных регионах. В южной части Украины ожидается сухая погода.