Дощі та сильний вітер: у яких регіонах ще буде тепло та сухо 2 листопада

В Україну йде холодне арктичне повітря

У суботу, 2 листопада, в Україну прийдуть дощі та похолодання. Окрім того, очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

Майже літнє тепло ще на день збережеться тільки в південних регіонах країни. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Найхолодніше буде на заході та півночі України. Там температура коливатиметься від +6 до +11 градусів. Примітно, що нічні та денні показники не надто відрізнятимуться.

У центральних та східних регіонах буде на кілька градусів тепліше. Там максимальна температура становитиме +13…+15 градусів.

У Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях ртутні стовпчики піднімуться до +17…+19.

2 листопада

За словами синоптика Наталки Діденко, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який стане причиною опадів уночі та першої половини дня суботи на заході, півночі та в центрі. Після полудня дощі очікуються лише у східних та західних регіонах. У південній частині України очікується суха погода.

"Холодне повітря завжди важче і за атмосферним фронтом воно тиснутиме і провокуватиме сильний вітер. Тому північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 метрів за секунду!", — попереджає Діденко.

Як зазначає синоптик, у тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження – відповідно, вдень ртутні стовпчики не підніматимуться вище +6…+10 градусів.

Тепло ще залишиться у південних областях. Там термометри покажуть +11…+16 градусів, а подекуди – до +16…+18. Але вже в неділю та на півдні температура повітря значно знизиться.

У Києві очікується похолодання до +9 градусів, у неділю – до +6 градусів.

Очікується сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

За прогнозом Діденко, найближчої ночі та першої половини дня суботи в столиці пройде невеликий дощ, але більшу частину вихідних у Києві – без опадів.

Нагадаємо, початок листопада у північній та східній Європі принесе нестабільні погодні умови. Активність циклонів спровокує різноманітні опади — від дощу до мокрого снігу, крім того, на українців чекатимуть і вітряні дні — до 15-22 м/с, а в деяких областях і до 19-24 м/с.