Ветеранська політика у великому бізнесі: як "Інтерпайп" Віктора Пінчука реінтегрує своїх ветеранів

Поточна ветеранська політика компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука передбачає повний чекап стану здоров’я людини після демобілізації, за необхідності лікування та реабілітацію, психологічну та юридичну підтримку і працевлаштування.

Про це пише видання NV в матеріалі "Медичний супровід, адаптація робочого місця та розвиток спільноти: як Інтерпайп підтримує своїх ветеранів".

"Перші ветерани повернулись наприкінці 2022 році. На той час у нас уже була побудована системна робота з підтримки бійців на фронті, зокрема медичний супровід і психологічна підтримка. Та перші повернення чітко окреслили необхідність допомагати і з реінтеграцією до цивільного життя", — розповіла Людмила Новак, PR-директорка "Інтерпайпу" і кураторка напряму роботи з військовими.

З початку війни близько 1200 співробітників "Інтерпайп" були мобілізовані. Демобілізувалися 150 — і всі вони отримують допомогу від свого підприємства, де був створений спеціальний штаб допомоги мобілізованим і демобілізованим працівникам. Усі етапи підтримки відбуваються коштом компанії. Якщо після повернення з фронту людина знову хоче вийти на роботу — їй підбирають робоче місце з урахуванням поточного фізіологічного стану, навичок і досвіду.

Найголовніше неписане правило ветеранської політики "Інтерпайп" — глибока повага до кожного, хто повернувся з воєнного фронту і знову прийняв трудовий.

"Наразі ми працюємо над тим, аби змінити в суспільстві ставлення до ветеранів загалом. Часто їх сприймають, як людей, що мають фізичні обмеження, контузії, важкий психологічний стан, потребують пільг тощо. Ми ж змінюємо цю парадигму. Адже ветеран — це людина, яка загартувалася в боях. Вона мужня, дисциплінована, має поняття ієрархії, відповідальності. Усе, що потрібно, — за потреби створити умови, підтримати, допомогти і поважати кожного", — розповіла керівниця групи допомоги мобілізованим і демобілізованим працівникам "Інтерпайп" Юлія Кішинська.

Історії допомоги ветеранам, що повернулися з війни, в тому числі з ампутаціями і важкими пораненнями читайте в матеріалі NV