Ветеранская политика в крупном бизнесе: как "Интерпайп" Виктора Пинчука реинтегрирует своих ветеранов

Текущая ветеранская политика компании "Интерпайп" Виктора Пинчука предполагает полный чекап состояния здоровья человека после демобилизации, при необходимости лечение и реабилитацию, психологическую и юридическую поддержку и трудоустройство.

Об этом пишет издание NV в материале "Медицинское сопровождение, адаптация рабочего места и развитие сообщества: как Интерпайп поддерживает своих ветеранов".

"Первые ветераны вернулись в конце 2022 года. К тому времени у нас уже была построена системная работа по поддержке бойцов на фронте, в частности, медицинское сопровождение и психологическая поддержка. Но первые возвращения четко обозначили необходимость помогать и с реинтеграцией в гражданскую жизнь", — рассказала Людмила Новак, PR-директор "Интерпайпа" и куратор направления работы с военными.

С начала войны около 1200 сотрудников "Интерпайпа" были мобилизованы. Демобилизовалось 150 — и все они получают помощь от своего предприятия, где был создан специальный штаб помощи мобилизованным и демобилизованным работникам. Все этапы поддержки происходят на средства компании. Если по возвращении с фронта человек снова хочет выйти на работу, ему подбирают рабочее место с учетом текущего физиологического состояния, навыков и опыта.

Самое главное неписаное правило ветеранской политики "Интерпайп" — глубокое уважение к каждому, кто вернулся с военного фронта и снова принял трудовой.

"Пока мы работаем над тем, чтобы изменить в обществе отношение к ветеранам в целом. Часто их воспринимают как людей, имеющих физические ограничения, контузии, тяжелое психологическое состояние, нуждаются в льготах и т.д. Мы же меняем эту парадигму. Ведь ветеран — это человек, которая закалилась в боях. Он мужественный, дисциплинированный, имеет понятие иерархии, ответственности. Все, что нужно — при необходимости создать условия, поддержать, помочь и уважать каждого", — рассказала руководитель группы помощи мобилизованным и демобилизованным работникам "Интерпайп" Юлия Кишинская.

Истории помощи вернувшимся с войны ветеранам, в том числе с ампутациями и тяжелыми ранениями читайте в материале NV