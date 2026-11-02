Порушили режим тиші? Чому під час евакуації під Олешками фіксували російську техніку

Умови припинення вогню детально моніторились обома сторонами

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Військова техніка росіян, яка була помічена під час евакуації людей поблизу Олешок на Херсонщині, не була порушенням умов перемир'я. Її залучали для розмінування, а всі пересування контролювала українська сторона.

Про це на пресконференції 2 листопада заявив омбудсман Дмитро Лубінець, передає кореспондент "Телеграфу". За його словами, обидві сторони дотримувались домовленостей.

Омбудсман пояснив, що в документі про припинення вогню була прописана заборона на переміщення військової техніки. Контролювати це були призначені люди з російської та української сторони.

"Коли я побачив цю інформацію щодо ймовірного порушення умов режиму тиші, я терміново зв'язався з нашою відповідальною особою. Я особисто подивився це відео, ми навіть провели невеличку нараду. На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролем української сторони. Після розмінування ця військова техніка повернулась туди, де вона знаходилась раніше", — сказав Лубінець.

Російська військова техніка була маркована червоними хрестами

Він додав, що режим тиші верифікували кожні 2 години. Сторони, за його словами, дотримались всіх домовленостей.

"Жодного порушення не було з обох сторін", — наголосив Лубінець.

Дмитро Лубінець

Нагадаємо, британський телеканал Sky News повідомляв, що російські військові використали припинення вогню в Олешках для забезпечення своїх військ, облаштування нових позицій та підвозу боєприпасів на вогневі позиції навколо міста. Дії окупантів були зафіксовані розвідувальними безпілотниками ЗСУ.

Росіяни задіяли важку техніку під час режиму припинення вогню в Олешках

Росіяни задіяли важку техніку під час режиму припинення вогню в Олешках

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