Чому українських журналістів було в Олешках менше, ніж російських: Лубінець назвав причину

Поїздка могла стати дорогою в один бік

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Під час евакуації жителів окупованих Олешок російських журналістів було більше, ніж українських. Чому українські медійники не змогли масово долучитися до місії та скільки охочих насправді хотіли вирушити на окуповану територію — пояснив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Про це омбудсмен розповів 2 листопада під час пресконференції, передає кореспондент "Телеграфу".

Дмитро Лубінець зазначив, що кількість охочих долучитися до евакуаційної місії стала для нього несподіванкою. Водночас він звернув увагу на те, що не всі потенційні учасники могли усвідомлювати реальні ризики поїздки на окуповану територію.

"Я не бачив такої великої кількості бажаючих зі мною поїхати. І я чітко розумію, що багато хто ну просто елементарно не розумів, що там буде відбуватись, і це може бути поїздка в одну сторону", — пояснив він

Дмитро Лубінець. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Лубінець також розповів, як планують діяти, якщо з'явиться можливість провести ще одну подібну евакуаційну місію.

"Наступний раз, домовившись, якщо знову ж таки буде подібна ініціатива, ми будемо виходити з ініціативи, щоб була більша кількість наших журналістів, але тоді я так так само подивлюсь, чи буде ще більша кількість бажаючих туди їхати".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що, засловами Дмитра Лубінця, наразі розглядають ще шість населених пунктів на півдні України, звідки можуть провести подібні гуманітарні місії.