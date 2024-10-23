Масове отруєння в McDonald's: одна людина померла, десятки у лікарні

Причиною отруєння є кишкова паличка

У Сполучених Штатах зафіксували масштабний спалах кишкової інфекції після споживання продукції McDonald's. За попередніми даними, кількість постраждалих сягнула 49 осіб.

У штаті Колорадо зареєстровано летальний випадок — помер літній чоловік. Інцидент охопив одразу декілька штатів. Про це повідомляють у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC), передають американські ЗМІ.

Причини отруєння

Мережа ресторанів швидкого харчування терміново вилучила з меню цибулю та яловичі котлети для бургерів. Акції компанії McDonald's впали на 7% після оприлюднення інформації про масові отруєння. Представники компанії розпочали внутрішнє розслідування інциденту.

Усі ті, хто отруївся, згадують, що їли перед тим гамбургери Quarter Pounder. Згідно з попередніми даними, причиною отруєння є таки цибуля. Її розповсюдження негайно припинили.

За інформацією американських епідеміологів, причиною захворювань стала кишкова паличка. Фахівці проводять детальне розслідування походження небезпечних продуктів та перевіряють усі виробничі потужності постачальників.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про те, що новий McDonald's відкрили в Києві. Де він розташований.