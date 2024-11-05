В Тернопольской области умер мужчина, который накормил семью ядовитыми грибами

Трагедия приобретает все большие масштабы

В Тернопольской области умер 58-летний мужчина из отравившейся грибами многодетной семьи. Как стало известно, житель Копиченец скончался в больнице еще 1 ноября, а на следующий день — двухлетняя дочь его сожительницы.

В многодетной семье, пострадавшей от токсичных грибов, было семь детей. По информации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, еще один ребенок в тот трагический день гостил в семье.

Напомним, в воскресенье, 27 октября, мужчина принес домой собранные грибы и приготовил из них ужин. В тот же вечер дети стали жаловаться на плохое самочувствие. Однако их мать, единственная не пробовавшая грибных блюд, обратилась к врачам только 30 октября.

Младшего ребенка прооперировали во Львове — девочке срочно нашли донора и пересадили ей печень, однако это не помогло. 2 ноября во Львовской детской больнице святого Николая малыш умер. Девочке было всего 2 года и 8 месяцев.

Остальных детей, которым от трех до тринадцати лет, перевезли в киевские больницы. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УКУ). Также было открыто производство по статье о несчастном случае (ст. 115 УКУ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Волыни грибами отравилась беременная женщина. Она самостоятельно лечилась три дня, после чего попала в реанимацию. Ребенка, к сожалению, спасти не удалось.