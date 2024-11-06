Трамп перемагає на виборах, а Україна вдарила дронами по Дагестану: головне на ранок 6 листопада

Головні новини ранку 6 листопада

Ранок 6 листопада розпочався з важливих новин, одна з яких — попередні результати виборів у США. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Вибори у США

Республіканці виграють вибори до Сенату, — NYT. За попередніми підрахунками, республіканська партія США здобула 51 місце в Сенаті проти 42 у демократів. У той же час Дональд Трамп виривається вперед на президентських виборах. Проміжні результати, попередньо, виглядають так: 214 (Харріс) проти 267 (Трамп). Нагадаємо, що для перемоги кандидату потрібно набрати 270 голосів. У зв’язку із цим американський телеканал FOX News вже навіть поспішив оголосити Трампа новим президентом.

Стежити за головними подробицями виборів у США можна у нашому онлайн-матеріалі, який оновлюється.

Дальнобійний удар ЗСУ

Дрони вдарили по Каспійську (Дагестан), розташованому за 1000 км від України. Місцеві жителі повідомляють, що близько сьомої ранку пролунали кілька вибухів. За їхніми словами, вони були настільки потужними, що вікна будинків тремтіли, особливо поблизу військової частини. Слід зазначити, що місто має стратегічне значення як основний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ Росії. Тут розташований військовий гарнізон чисельністю близько 1,5 тисяч осіб, включаючи підрозділи морської піхоти та берегових військ.

Тривожна ситуація на фронті

Курахове на Донеччині опинилося під загрозою оточення російськими військами. Ситуація в місті стала надскладною через активний наступ росіян одразу по декількох напрямках. За даними пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади, армія РФ намагається створити котел для українських підрозділів, які тримають оборону в районі міста. За словами військового, ситуація суттєво погіршилася порівняно з літом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за даними ЗМІ, Трамп переміг на виборах у США.