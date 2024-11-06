В Генштабе объяснили, зачем в ВСУ создают новые бригады на фоне нехватки людей в уже существующих

Другого действенного способа нет

В последнее время в медиа и соцсетях активно обсуждается создание в ВСУ новых бригад и усиление районов обороны бригад батальонами из других воинских частей вместо пополнения личного состава самих бригад. Однако в текущих условиях это оптимальный способ противодействию россиянам.

Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий в комментарии "Телеграфу" объяснил, зачем военные идут на такие шаги. Он рассказал, что в последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий, а также численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Вместе с этим увеличилась и протяженность линии фронта.

В связи с этим в ВСУ возникла необходимость новые бригады, чтобы закрывать фронт.

"Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодняшний день мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями", — констатировал Лыховий.

Лыховий подчеркивает, что ВС РФ имеют значительное численное преимущество на фронте, иногда 5-кратное. Поэтому, когда в ходе боевых действий возникает угроза потери позиций и рубежей обороны определенных бригад, задействуется передислокация сюда отдельных батальонов других воинских частей.

"Это логичный и нормируемый уставом способ действий по усилению обороны: когда на проблемных участках фронта есть угроза прорыва, на него переводятся подразделения с неатакованных участков. В условиях недостаточности сил и средств это оптимальный способ противодействия превосходящим силам противника. Таким образом, уменьшается риск прорыва", — объясняют в Генштабе.

Также Лыховий добавил, что необходимо учитывать, что сегодня в Вооруженных Силах нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом. Такая потребность была расписана на месяц вперед. А также то, что люди, пополняющие подразделение, должны пройти в нем адаптацию и согласование, а на это нужно время.

"Именно поэтому для усиления участка фронта, где возникает угроза прорыва, задействуют уже сформированное подразделение, готовое выполнить задачу в наиболее сжатые сроки. Кроме того, для ротации и замены уже существующих бригад также требуются бригады. Простым пополнением бригад, понесших значительные потери, тоже нельзя ограничиться – потому что они нуждаются в боевом слаживании. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады", — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Вооруженные силы Украины готовят новые бригады для защиты Киева.