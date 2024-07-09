Колишні в’язні присягнули на вірність народу України: коли і у складі якої бригади поїдуть на фронт (фото)

В бригаді зазначають, що новобранці патріотично налаштовані

В Україні колишні ув’язнені склали присягу і незабаром розпочнуть виконання бойових завдань у складі 24 ОМБр імені короля Данила. Їхній окремий батальйон назвали "Характерники".

Про це повідомили у пресслужбі бригади. Кількість бійців з-поміж колишніх зловмисників не уточнюється.

У бригаді наголосили, що серед новобранців є багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати країну. Також є люди з бойовим досвідом, тобто колишні військовослужбовці.

"Новобранці нашої бригади скористалися можливістю отримати другий шанс і приєднатися до виконання священного обов’язку у великій війні за Незалежність. Добровольці скористалися своїм правом на спокуту провини та вирішили стати до зброї, захищаючи рідну землю від загарбників", — зазначили у 24 ОМБр імені короля Данила.

Напередодні новобранці склали Військову присягу на вірність українському народу та проголосили молитву українського націоналіста. Коли саме вони розпочнуть виконання завдань на фронті у бригаді не уточнили, але зазначили, що станеться це найближчим часом.

До речі, характерником за часів Запорізької Січі називали відуна, цілителя чи духовного наставника. До його обов’язків входило не тільки відьомство чи ворожіння, а й лікування поранених козаків, їх психологічна та фізична підготовка. Згідно з переказами, характерники мали магічні здібності, які використовували для потреб запорізьких козаків.

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