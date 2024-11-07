Фанатці "Вагнера" ​​Волошиній, яка раділа прильотам, повідомили про підозру, що їй загрожує

Називала українців щурами та вихваляла окупантів

Прокуратура Києва повідомила про підозру тіктокерці Аліні Волошиній з Донецька, яка у жовтні, під час ранкової атаки росіян на Київ, раділа пускам ракет та висміювала українців, які прямували до укриттів.

Про це повідомив Офіс прокурора. Зауважується, що дівчина неодноразово виправдовувала або взагалі заперечувала збройну агресії Росії проти України, що розпочалася ще у 2014 році.

За даними слідства, вона використовувала свій акаунт у TikTok для поширення матеріалів на підтримку держави-агресора. Зокрема, у жовтні 2024 року під час повітряної тривоги на київському вокзалі жінка опублікувала відео, в якому містилися заяви, що виправдовують дії Росії. Крім того, тіктокерка насміхалася над людьми, які прямували до укриттів та називала їх "щурами".

Разом з цим, у 2023 році Волошина розміщувала відео з музикою та текстом "для меня Россия мама", а на обличчі малювала карту так званих "ДНР/ЛНР".

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що висловлювання підозрюваної містять заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікують осіб, які здійснюють цю агресію. Досудове розслідування у справі проводить ГУ СБУ у Києві та Київській області. Якщо вину буде доведено, дівчині загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

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