Фанатке "Вагнера" Волошиной, радовавшейся прилетам, сообщили о подозрении, что ей грозит

Называла украинцев крысами и восхваляла окупантов

Прокуратура Киева сообщила о подозрении тиктокерше Алине Волошиной из Донецка, которая в октябре, во время утренней атаки россиян на Киев, радовалась пускам ракет и высмеивала украинцев, направлявшихся к укрытиям.

Об этом сообщил Офис прокурора. Отмечается, что девушка неоднократно оправдывала или вообще отрицала вооруженную агрессию России против Украины, начавшуюся еще в 2014 году.

По данным следствия, она использовала свой аккаунт в TikTok для распространения материалов в поддержку государства-агрессора. В частности, в октябре 2024 года во время воздушной тревоги на киевском вокзале женщина опубликовала видео, где содержались заявления, оправдывающие действия России. Кроме того, тиктокерша насмехалась над людьми, которые направлялись к укрытиям и называла их "крысами".

Вместе с этим, в 2023 году Волошина размещала видео с музыкой и текстом "для меня Россия мама", а на лице рисовала карту так называемых "ДНР/ЛНР".

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания подозреваемой содержат отрицание вооруженной агрессии России против Украины и глорифицируют лиц, совершающих эту агрессию. Досудебное расследование по делу проводит ГУ СБУ в Киеве и в Киевской области. Если вина будет доказана, девушке грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ взяли в плен известного луганского боевика. Речь идет о Германе Прокопиве, активном участнике пророссийских беспорядков 2014 года.