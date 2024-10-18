ЗСУ взяли у полон відомого луганського бойовика: він одразу заговорив українською (відео)
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Саме він знімав українські прапори з адмінбудівель Луганська у 2014-му
Українські військові захопили в полон одного з найвідоміших луганських сепаратистів. Йдеться про Германа Прокопіва, активного учасника проросійських заворушень 2014 року.
Інформація про полон Прокопіва опублікована у спільноті "Не чекай мене з України". Тут розповідають про російських військових, які загинули чи попали в полон в Україні.
Герман Прокопів, відомий також під іменем Лі Ван Чоль, був ключовою фігурою угруповання "Луганська гвардія". Ця організація відіграла значну роль у розпалюванні сепаратистських настроїв на Луганщині навесні 2014 року. Прокопів брав активну участь у проросійських мітингах та захопленні адміністративних будівель у Луганську.
За даними ресурсу "Миротворець", Прокопів представляв бойове крило "Луганської гвардії". Він організовував провокації на мітингах Євромайдану та брав участь у захопленні Луганської обласної державної адміністрації. Саме Прокопів встановлював російські прапори на будівлях та пам'ятниках Луганська.
Прокопів неодноразово погрожував активістам Луганського Євромайдану. Він намагався залякувати українських активістів, демонструючи травматичну зброю.
Джерела в окупованому Луганську повідомляють про можливу причетність Прокопіва до пограбувань місцевих підприємств, керівництво яких відмовилося підтримати самопроголошену "владу" на чолі з Валерієм Болотовим.
Після 2015 року та розформування "Луганської гвардії" Прокопів зник з медійного простору. Проте це не завадило його ідентифікації після потрапляння в полон у 2024 році. Він одразу ж заговорив українською.
Раніше "Телеграф" також розповідав, що полонений єгипетський найманець розповів багато цікавого. Представників армії РФ б'ють, тримають "на ямі" та відправляють "на м'ясо".