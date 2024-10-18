ЗСУ взяли у полон відомого луганського бойовика: він одразу заговорив українською (відео)

Саме він знімав українські прапори з адмінбудівель Луганська у 2014-му

Українські військові захопили в полон одного з найвідоміших луганських сепаратистів. Йдеться про Германа Прокопіва, активного учасника проросійських заворушень 2014 року.

Інформація про полон Прокопіва опублікована у спільноті "Не чекай мене з України". Тут розповідають про російських військових, які загинули чи попали в полон в Україні.

Герман Прокопів, відомий також під іменем Лі Ван Чоль, був ключовою фігурою угруповання "Луганська гвардія". Ця організація відіграла значну роль у розпалюванні сепаратистських настроїв на Луганщині навесні 2014 року. Прокопів брав активну участь у проросійських мітингах та захопленні адміністративних будівель у Луганську.

За даними ресурсу "Миротворець", Прокопів представляв бойове крило "Луганської гвардії". Він організовував провокації на мітингах Євромайдану та брав участь у захопленні Луганської обласної державної адміністрації. Саме Прокопів встановлював російські прапори на будівлях та пам'ятниках Луганська.

Прокопів неодноразово погрожував активістам Луганського Євромайдану. Він намагався залякувати українських активістів, демонструючи травматичну зброю.

Герман Прокопів

Джерела в окупованому Луганську повідомляють про можливу причетність Прокопіва до пограбувань місцевих підприємств, керівництво яких відмовилося підтримати самопроголошену "владу" на чолі з Валерієм Болотовим.

Після 2015 року та розформування "Луганської гвардії" Прокопів зник з медійного простору. Проте це не завадило його ідентифікації після потрапляння в полон у 2024 році. Він одразу ж заговорив українською.

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