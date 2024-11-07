Сексуальне насильство і ще купа статей: у спецшколі на Тернопільщині вихованців кривдили дорослі, що відомо

У спеціальному закладі дітей піддавали знущанням — помітили це не відразу

Після гучної історії на Львівщині, де директора навчально-виховного центру запідозрили у знущанні з дітей, ще один український спецзаклад, на цей раз на Тернопільщині, опинився в епіцентрі скандалу. Його працівники недбало ставились до життя та здоров'я вихованців, а також вчиняли над ними сексуальне насильство. Всі обставини порушення прав неповнолітніх вивчають правоохоронці спільно з прокуратурою.

"Телеграф" дізнавався, що відомо, про чергове порушення прав дітей в освітньо-виховних закладах.

Порушення з боку колективу одного із спеціальних навчально-виховних закладів Тернопільської області були виявлені під час візиту представниці уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Чиновниця передала зібрану інформацію до правоохоронців, й тепер вони взялися за справу. За повідомленням пресслужби прокуратури Тернопільської області, за фактами, що стали відомі, кримінальні провадження відкриті за кількома статтями Кримінального кодексу України. Адже працівники "відзначились" як неналежним виконанням своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх (ст. 137), так й сексуальним насильством щодо неповнолітніх вихованців (ст. 153). Також з їхнього боку мало місце незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад (ст. 151) та зловживання службовим становищем (ст. 364).

В поліції Тернопільської області, яка займається розслідуванням порушень прав дитини, повідомили "Телеграфу", що інформація "свіжа", надійшла напередодні ввечері від органів прокуратури. Наразі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, будуть з'ясовуватися всі обставини, тоді й можна буде говорити про масштаби злочину, причетних до нього осіб й кількість постраждалих неповнолітніх.

Як стало відомо нашому виданню, йдеться про Новосільську спеціальну школу Тернопільської обласної ради. У закладах освіти такої категорії можуть навчатися діти з особливими освітніми потребами, які мають порушення слуху, зору, інтелектуального розвитку, опорно-рухового апарату та тяжкі порушення мовлення. За даними інформаційної системи управління освіти, в цій спецшколі наразі вчиться 95 дітей, при цьому кількість персоналу складає 73 особи.

На сторінці спецшколи в соцмережах фото й дописи про уроки, свята й різні тематичні заходи. Один з недавніх, що відбувся 22 жовтня, мав формат "бесіди з елементами тренінгу" на тему "Діти не товар". Вихователі, зокрема, "розвивали у дітей усвідомлення важливості безпеки та захисту своїх прав, формували відповідальне ставлення до себе". Можливо, ця наука й дала швидкий ефект й вихованці закладу змогли донести до дорослих, а саме представниці Уповноваженого ВР з прав людини, що їх кривдять.

Наше видання намагалось додзвонитися й до самої спецшколи, але телефони, наявні у відкритому доступі, не відповідають. А у пресслужбі Тернопільської обласної ради, якій підпорядкований навчальний заклад, повідомили, що "раніше до нього питань не було", а зараз разом з поліцією і прокуратурою вивчається інформація щодо можливих порушень з боку чи то адміністрації, чи то рядових працівників.

Наразі історія виглядає дуже схожою на ту, що трапилась на Львівщині, коли пів року діти, що перебувають у навчально-реабілітаційному центрі, та інші особи від їхнього імені зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, намагаючись припинити знущання з боку колективу закладу. Натомість жодної реакції від компетентних органів не було. Й, якби не волонтери, яким стало відомо про злочинні дії директора та його підлеглих, й які надали ситуації розголосу, невідомо, чим би закінчилась справа. Як повідомлялось на сайті ГС "Українська мережа за права дітей", під час моніторингового візиту вдалось зібрати докази про розбещення малолітних та сексуальне насильство з боку керівника спецзакладу, а також фізичних покарань з використанням залізного прута, до яких вдавались працівники центру. Крім того, було зафіксоване приниження та психологічне насильство щодо дітей, застосування примусового лікування дітей у закладах психіатричного профілю тощо.

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом громадськості неодноразово ставало відомо про прикрі факти знущання та насилля над дітьми у закладах системи освіти. Зокрема, Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у жовтні оприлюднив інформацію про кричущі випадки порушення прав вихованців у притулку на Львівщині.