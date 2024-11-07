Сексуальное насилие и еще куча статей: в спецшколе Тернопольской области воспитанников обижали взрослые, что известно

В специальном заведении детей подвергали издевательствам — заметили это не сразу

После громкой истории на Львовщине, где директора учебно-воспитательного центра заподозрили в издевательстве над детьми, еще одно украинское спецучреждение, на этот раз на Тернопольщине, оказалось в эпицентре скандала. Его работники небрежно относились к жизни и здоровью воспитанников, а также совершали над ними сексуальное насилие. Все обстоятельства нарушения прав несовершеннолетних изучаются правоохранителями совместно с прокуратурой.

"Телеграф" узнавал, что известно об очередном нарушении прав детей в образовательно-воспитательных учреждениях.

Нарушения со стороны коллектива одного из специальных учебно-воспитательных заведений Тернопольской области были обнаружены во время визита представительницы уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Чиновница передала собранную информацию правоохранителям, и теперь они взялись за дело. По сообщению пресс-службы прокуратуры Тернопольской области, по фактам, которые стали известны, уголовные производства открыты по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ведь работники "отличились" как ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних (ст. 137), так и сексуальным насилием над воспитанниками (ст. 153). Также с их стороны имело место незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение (ст. 151) и злоупотребление служебным положением (ст. 364).

В полиции Тернопольской области, которая занимается расследованием нарушений прав ребенка, сообщили "Телеграфу", что информация "свежая" — поступила накануне вечером от органов прокуратуры. Сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований, будут выясняться все обстоятельства, тогда и можно будет говорить о масштабах преступления, причастных к нему лиц и количестве пострадавших несовершеннолетних.

Как стало известно нашему изданию, речь идет о Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета. В учебных заведениях такой категории могут учиться дети с особыми образовательными потребностями, которые имеют нарушения слуха, зрения, интеллектуального развития, опорно-двигательного аппарата и тяжелые нарушения речи. По данным информационной системы управления образования, в этой спецшколе учится 95 детей, при этом количество персонала составляет 73 человека.

На странице спецшколы в соцсетях фото и сообщения об уроках, праздниках и различных тематических мероприятиях. Один из недавних, состоявшийся 22 октября, имел формат "беседы с элементами тренинга" на тему "Дети не товар". Воспитатели, в частности, "развивали у детей осознание важности безопасности и защиты своих прав, формировали ответственное отношение к себе". Возможно, эта наука и дала быстрый эффект и воспитанники заведения смогли донести до взрослых, а именно представительницы Уполномоченного ВР по права человека, что над ними издеваются те взрослые, которые должны заботиться и опекать.

Наше издание пыталось дозвониться и в спецшколу, но телефоны, имеющиеся в открытом доступе, не отвечают. А в пресс-службе Тернопольского областного совета, которому подчинено учебное заведение, сообщили: "ранее к нему вопросов не было". А сейчас вместе с полицией и прокуратурой чиновники изучают информация о возможных нарушениях со стороны администрации или рядовых работников.

Пока история выглядит очень похожей на случившуюся на Львовщине, когда полгода дети, находящиеся в учебно-реабилитационном центре, и другие лица от их имени обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, пытаясь прекратить издевательства со стороны коллектива заведения. Однако никакой реакции от компетентных органов не последовало. И, если бы не волонтеры, которым стало известно о преступных действиях директора, неизвестно, чем бы закончилось дело. Как сообщалось на сайте ГС "Украинская сеть за права детей", во время мониторингового визита удалось собрать доказательства о развращении малолетних и сексуальном насилии со стороны руководителя спецучреждения, а также физических наказаний с использованием железного прута, к которым прибегали работники центра. Кроме того, были зафиксированы факты унижения и психологическое насилия в отношении детей, использование принудительного лечения в учреждениях психиатрического профиля в виде наказания и т.д.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время общественности неоднократно становилось известно о досадных фактах издевательства и насилия над детьми в учреждениях системы образования. В частности, Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в октябре обнародовал информацию о вопиющих случаях нарушения прав воспитанников приюта во Львовской области.