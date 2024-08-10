"Вороги назавжди": Арестович "перевзувся" після рейду України в Курську область, в мережі сміються (відео)

Перевзувається кожні 2-3 тижні, коментують українці

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який після свого виїзду за кордон почав хвалити президента РФ Володимира Путіна та виступати за переговори з ним, раптово "перевзувся". Однак українці не вірять в його щирість та іронізують.

В одній зі своїх розмов з політичним експертом Юрієм Романенком щодо наступу ЗСУ в Курській області він матом вилаяв росіян і вибухнув погрозами на їхню адресу. Арестович також заявив, що виступав за переговори нібито для того, щоб Україна могла більш ефективно протистояти Росії.

"Й**ні ви ***ораси, ми знаємо хто ви такі, ми знаємо що ви стріляєте по пологових будинках, коли ми стріляємо по військовій техніці, ми знаємо що ви свідомо б’єте по наших лікарнях. І ми вас на х** крутили … І коли я пропонував перемир’я, я пропонував його тільки для того, щоб перезавантажити нашу країну і зробити її більш дієвою та ефективною для того, щоб протистояти вам, **дакам, які були, є та залишаєтеся нашими одвічними ворогами", — заявив колишній радник ОП.

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Він додав, що Україна зможе жити з Росією у мирі, але лише після того, "як ми вам насуємо так, що ви нарешті обламаєтесь і зрозумієте, що в Україну ходити не треба". Тільки після цього, за словами Арестовича, можливі "якісь відносини, якщо не добросусідські, то недоторканні".

"Але спочатку ви жахом повинні почати захлинатися, коли ви згадуєте Україну. І якщо ми не будемо ідіотами, і зрозуміємо де наша органіка, і зуміємо перебудувати систему, я вам це гарантую. І вже я точно постараюся, щоб це сталося, бо я давав присягу служити українському народу не шкодуючи сил, а сил у мене неміряно", — погрожує Арестович.

Проте українці з недовірою сприйняли його висловлювання. Адже ще зовсім недавно він давав пораду президентові РФ Володимиру Путіну, як "зробити Україну в три ходи" та організувати СРСР-2, а тут раптово згадав, кому він давав присягу.

"**здун дає задню", "швидко вміє перевзуватися", "та він же тільки недавно був за Росію", "перевзувається кожні 2-3 тижні", "перевзувся вже", "по ходу нарцисизм переходить у біполярку зі швидкістю просування ЗСУ по Росії", "перевзується, з такою швидкістю, профі, з ранку він за Росію, а до вечері він офіцер ЗСУ", "найбільший балабол століття", "автор 100 500 бойових виходів на лінію Монако", "Який клоун. Воно нещодавно ***діло про один народ", — пишуть коментатори.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно Арестович пофантазував на тему, якби він був президентом Росії. Він заявив, що багато в чому чинив би так само, як Путін.