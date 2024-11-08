Девочка-подросток сбежала из дома на Одесчине, чтобы не ехать в Польшу

Об исчезновении в полицию сообщил отец девушки

В Роздольском районе Одесской области 14-летняя девушка сбежала из дома, потому что не хотела уезжать за границу. За время пока ее искали родные и полиция, подросток проделала путь почти в 70 км от своего дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Одесской области. Отмечается, что разыскать девушку удалось в течение суток. К счастью, с ней ничего не произошло.

Правоохранители рассказали, что вечером 6 ноября в полицию поступило сообщение от мужчины, который заявил об исчезновении его дочери. Согласно его словам, пропавшая ушла из дома утром и не вернулась. Отец пытался самостоятельно разыскать своего ребенка, но после тщетных попыток обратился за помощью к полицейским.

"Сотрудники территориального подразделения полиции немедленно приступили к поискам, опросили знакомых и соседей семьи, осмотрели зоны отдыха, разослали ориентировку в другие территориальные подразделения полиции Одесщины, разместили фото пропавшей в социальных сетях, чтобы привлечь внимание граждан", — говорится в сообщении.

Уже на следующий день девушку удалось найти. Юная путешественница была в Одессе, дома у своего знакомого. Она пояснила, что ушла из дома, потому что не хотела ехать за границу в Польшу, где живет ее мать.

Чтобы никто не понял, что она намерена сбежать, девушка сделала вид, что идет в школу, но ее путь изменился к железнодорожному вокзалу. До областного центра она добиралась на электричке, преодолев от дома почти 70 километров.

"К счастью, противоправных действий в отношении девушки никто не совершил. Мы провели профилактическую беседу с отцом и ребенком и надеемся, что больше подобных случаев в их семье не будет", — отметила инспектор ювенальной превенции Раздельнянского районного отдела полиции Анастасия Ясинская.

Полицейские обратились к родителям с призывом следить за детьми и в случае их исчезновения не тратить время на самостоятельнее поиски, а сразу обращаться в 102.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Никополе из больницы похитили младенца. В полиции рассказали, кто к этому причастен.