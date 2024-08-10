У Нікополі з лікарні викрали немовля: що відомо

Хлопчика оперативно розшукали

У місті Нікополь Дніпропетровської області 9 серпня батько викрав із лікарні дитину. Хлопчик перебував у стаціонарі під час процесу позбавлення батьківських прав його батьків.

Про інцидент повідомили журналісти ГО "Прихист". Вони розповіли, що чоловік прийшов до лікарні відвідати сина, але забрав хлопчика та зник з ним у невідомому напрямку.

На місце терміново виїхали працівники ювенальної превенції, вони розпочали пошуки дитини. Хлопчика вдалося знайти вже за кілька годин.

З малюком усе гаразд. Хлопчика повернули до лікарні, його подальшу долю визначатимуть у соціальних службах.

Ймовірно, дитина, про яку йдеться, зовсім маленька. Анонсуючи новину про її викрадення, ГО "Прихист" на своїй сторінці у Facebook написала, що йдеться про немовля.

Як повідомляв "Телеграф", у липні Україну сколихнула новина про викрадення дитини з міського перинатального центру. Маленьку Кіру, яку мали виписати на третій день після народження, викрали, доки її мама на 10 хвилин відлучилася в буфет перекусити. Викрадачем виявився трансгендер. На щастя, малеча не постраждала.