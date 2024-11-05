Підірвав гранату у власній квартирі: на Львівщині п'яний чоловік ледь не вбив родину

У квартирі перебували жінка та малолітня дитина

У Шептицькому 27-річний місцевий мешканець зірвав гранату у власній квартирі, внаслідок чого отримав травму руки. На момент інциденту чоловік був п'яний, а в сусідній кімнаті спали його дружина та неповнолітня дитина.

Родичі зловмисника дивом не постраждали. Про це поліція Львівської області повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався близько п'ятої години ранку в одному з будинків на вулиці Шевченка. Правоохоронці прибули на місце події одразу після отримання повідомлення про вибух.

Під час огляду квартири поліцейські виявили сліди детонації навчальної гранати. Чоловік відмовився від госпіталізації до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами — Ред.). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що п'яний водій-далекобійник погрожував патрульним гранатою. Інцидент трапився на трасі Київ-Чоп.