Новую комиссию после ликвидации МСЭК можно будет пройти заочно: чем это поможет

Скомпрометировавшую себя бюрократическую систему МСЭК заменит нечто новое

В Украине до конца текущего года расформируют медико-социальные экспертные комиссии. Их заменят механизмом, который можно будет пройти дистанционно.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления на заседании правительства во вторник, 12 ноября.

Глава Кабмина подчеркнул, что старая бюрократическая система МСЭК будет заменена более действенным механизмом, ориентированным на человека и его потребности.

Он добавил, что первый шаг в этом направлении уже сделан — в парламент направили законопроект, который устанавливает алгоритм оценивания повседневного функционирования человека.

Шмыгаль уточнил, что практикующие врачи в составе экспертных команд объективно оценят состояние человека по одной из трех категорий:

устойчивое полное ограничение трудоспособности;

устойчивое частичное ограничение работоспособности;

трудоспособное лицо.

"Будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки. Система будет цифровизирована и нацелена на результат – максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места к его потребностям", – пояснил премьер-министр.

Напомним, по Украине пронеслась волна коррупционных скандалов, связанных с сотрудниками МСЭК. Так, миллионное состояние с люксовыми машинами нашли у руководителя Львовской МСЭК. Подозреваемую проверяют на причастность к безосновательному присвоению групп инвалидности.

Это всего лишь одно из многих звеньев одной цепочки. Правоохранители взялись проверять сотрудников этих органов, после того как у главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы обнаружили полную тумбочку и кровать денег. Женщину, которая, среди прочего, оформила инвалидность всем своим родственникам, арестовали по обвинению в незаконном обогащении.