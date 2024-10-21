Елітні будинки, нерухомість і не тільки. Чим ще володіють друзі заступника Кличка

Журналісти опублікували нове розслідування, пов’язане із оточенням київського топ-чиновника

Заступник міського голови Києва Віталія Кличка Володимир Прокопів опинився у центрі уваги антикорупційного розслідування журналістів. Причина — сім’я, а також друзі топ-чиновника мають у своєму розпорядженні елітні квартири та комунальні об’єкти нерухомості у столиці.

Про це розповідається у другій частині розслідування журналістів "Bihus. Info". Прем’єра відбулася 21 жовтня, перша частина вийшла 14 жовтня.

Йдеться про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка. За даними журналістів, перед тим, як стати власниками тепер уже колишнього комунального майна, вони допомогли родині Прокопіва отримати елітний житловий будинок за дешевою ціною.

Поштарюк є земляком Прокопіва: обидва — це вихідці з Івано-Франківська. У 2016 році він продав Прокопіву автомобіль MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC за ціною, яка вдвічі нижча за ринкову. За два роки він допоміг чиновнику купити будинок на 600 квадратних метрів у котеджному містечку "Коник" на півдні Києва.

Добудований, але не відремонтований будинок Поштарюк віддав Прокопіву і отримав натомість його будинок у 5 разів менший — він також розташований на околиці Києва. І поки новий будинок для Прокопіва приводили до ладу, чиновник жив у сусідньому будинку, який теж купив його друг. При цьому він не платив за оренду приміщення, хоча формально орендував будинок.

Також компанія "Бенефіс-Інвест", що входить до орбіти Поштарюка, викупила офісне приміщення на 300 квадратних метрів. Воно розташоване на вулиці Тарасівській у центрі столиці: його купили за ціною в кілька разів нижчою, ніж продається комерційна нерухомість у подібних будинках по цій самій вулиці.

Крім того, фірма "Паркпоінт", яка теж підпорядковується Поштарюку, володіє будівлею на 170 квадратних метрів — вона розташована на ВДНГ. До цього він належав одному з комунальних підприємств, його також орендував благодійний фонд, який очолювали депутат партії "Європейська солідарність" Людмила Ковалевська та Євген Чугуєв. Останній був довіреною особою Прокопіва на місцевих виборах у Києві. Сам Прокопів також входить у цю політичну силу.

Після придбання цього приміщення там планували зробити кав’ярню, але потім проект заморозили. СБУ та прокуратура розпочали розслідування за підозрою у фінансових махінаціях: за даними справи, вартість ремонту була завищена, а ціна викупу будівлі – знижена.

Ще одним другом Прокопіва є Андрій Стеценко, теж уродженець Івано-Франківська. Його дружина з 2018 року працює у Секретаріаті Київської міської ради.

Стеценко, як і Поштарюк, допоміг Прокопіву отримати елітну нерухомість у Києві за дешеву ціну. Спочатку він інвестував від свого імені у будівництво житлового комплексу Signature. При цьому він придбав квартиру за ціною в чотири рази нижчою за ринкову, а потім за цією ж ціною продав права на квартиру фірмі дружини Прокопіва. Зараз Signature вважається найдорожчим ЖК Києва.

Ще Стеценко володіє власністю, яка раніше була комунальна. Йдеться про будинок на 460 квадратних метрів на Трухановому острові. Це давно покинутий ресторан, що знаходиться на 2 гектарах землі та має вихід до пляжу.

Спочатку його хотіли передати під реабілітаційний центр для учасників російсько-української війни, але згодом міська влада вирішила продати об’єкт. Першим власником стала фірма "Кронкер Груп", а потім цю компанію та її майно придбав Стеценко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп від "Батьківщини" міг захопити ділянку лісу на Чернігівщині. Йдеться про Валерія Дубіля.