Суцільні руїни та безлюдні вулиці: як зараз виглядає окупований Маріуполь (фото, відео)

Місто продовжує занепадати

Минуло вже два з половиною роки з моменту окупації Маріуполя російськими військами. За цей час місто занепадає дедалі більше.

У місцевих Telegram-каналах було опубліковано декілька відео та фото, на яких можна побачити, як зараз виглядає Маріуполь. Зокрема порожній міський пляж.

Крім того, на відео зображено вулицю Азовстальську, що на лівому березі міста. На проїжджій частині майже відсутній рух транспорту, а вздовж дороги можна побачити лише зруйновані будинки на сміття. Також на вулиці не видно перехожих.

Також у мережі з'явилося відео з будівництва на місці Маріупольського драматичного театру, який росіяни зруйнували у 2022 році. На місці української культурної пам'ятки зводиться абсолютно нова будівля.

Як відомо, під час атаки на театр там переховувалися сотні мирних жителів. Попри великий напис "ДІТИ" біля будівлі, російські військові скинули на неї потужні бомби. Ця трагедія стала одним з найстрашніших епізодів російської агресії в Україні, забравши багато життів.

Ще повідомляється, що окупанти почали реконструкцію автомобільної дороги з Донецька до Маріуполя. Зазначається, що її подекуди розширили, а також вклали нове покриття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що російські війська перетворили Вугледар Донецької області перед тим, як окупувати його.