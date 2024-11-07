Будуть нові вибори? У Німеччині заговорили про "перезавантаження" Бундестагу на тлі розвалу коаліції

Нові вибори до Бундестагу можуть відбутися за однієї умови

У Німеччині через розпад правлячої коаліції можуть відбутися дострокові вибори до парламенту — Бундестагу.

Про це повідомляє Deutsche Welle. Ця заява прозвучала з вуст президента Федеративної Республіки Німеччина Франка-Вальтера Штайнмаєра: він заявив, що готовий розпустити конституційний та законодавчий орган, після чого в країні відбудуться вибори.

За його словами, розпад т.зв. "Світлофорна" коаліція є "політичною кризою", яку потрібно залишити позаду. У цю коаліцію Соціал-демократична партія Німеччини, партія "зелених" та Вільна демократична партія.

Ще Франк-Вальтер Штайнмайер прийняв відставку міністра фінансів та лідера ВДП Крістіана Лінднера, міністра юстиції та члена тієї ж Вільної демократичної партії Марко Бушмана та міністра освіти Беттін Штарк-Ватцінгер, яка також є членом ВДП. Про це повідомляє Bild.

При цьому був канцлер Олаф Шольц (СДПН). Як повідомили німецькі ЗМІ, під час заходу він не подав руки Лінднеру, обидва проігнорували одне одного.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", яку підозрюють у зв’язках із Росією, виграє місцеві вибори до ФРН.