Путін хоче диктувати зовнішню політику України і мати право вето на внутрішні питання – радник Зеленського

Амбітні плани Путіна суперечать прихильності Трампа Україні

Російський президент Володимир Путін ставить перед собою мету диктувати зовнішню політику України, а також мати право вето на внутрішні питання в Україні.

Таку думку під час П’ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) висловив радник президента України, керівник Вашингтонського офісу юридичної фірми Asters Ендрю Мак.

"І, звичайно, він (Путін – ред.) не хоче, щоб нинішня влада залишалася при владі. Тож він фактично хоче контролювати Україну де-факто", — сказав Мак.

При цьому, вашингтонський радник Зеленського, вважає, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп "особисто дуже відданий ідеї допомогти Україні закінчити цю війну на умовах, які дозволять Україні досягти тривалого і стійкого миру".

Мак нагадав, що Зеленський був одним із трьох іноземних лідерів, які були запрошені на зустріч із Трампом у вересні. За інформацією Мака, тоді про таку зустріч просили близько 100 лідерів.

"Думаю, що бути в трійці лідерів — це дуже добре. Тож я думаю, що між президентом Трампом та українською стороною існують дуже добрі стосунки", — наголосив радник Зеленського у Вашингтоні.

Утім, сказав він, як і у випадку із чинною адміністрацією, у команди Трампа теж немає чіткого бачення щодо того, що робити далі у питанні російської агресії проти України.

На думку Мака, Трамп "глибоко розуміє", що відбувається у війні Росії проти України. "Я знаю одну річ: президент Трамп сам приймає рішення, і ніхто інший не може на нього впливати, крім нього самого. Я маю на увазі, що він вислухає багатьох людей, вислухає багато ідей. Але врешті-решт він прийме рішення", — переконаний радник президента України.

Він також вважає, що політичний принцип "Америка понад усе" і подальша підтримка України під час війни – це фактично одне й те саме, а також, що ніхто у команді Трампа не бажає перемоги Росії у війні.

Додамо, що цьогорічний Kyiv Jewish Forum проходить у форматі онлайн із головним майданчиком у Вашингтоні. Організаторами заходу Єврейська конфедерації України та провідне медіа Ізраїлю The Jerusalem Post. Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, форум відкрив президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. У вступному слові Ложкін наголосив, що українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення в США адміністрації, яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю.