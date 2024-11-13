Путин хочет диктовать внешнюю политику Украины и иметь право вето на внутренние вопросы – советник Зеленского

Амбициозные планы Путина противоречат приверженности Трампа Украине

Российский президент Владимир Путин ставит цель диктовать внешнюю политику Украины, а также иметь право вето на внутренние вопросы в Украине.

Такое мнение во время Пятого Киевского еврейского форума высказал советник президента Украины, руководитель Вашингтонского офиса юридической фирмы Asters Эндрю Мак.

"И, конечно, он (Путин – ред.) не хочет, чтобы нынешняя власть оставалась у власти. Поэтому он фактически хочет контролировать Украину де-факто", — сказал Мак.

При этом вашингтонский советник Зеленского считает, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп "лично очень предан идее помочь Украине закончить эту войну на условиях, которые позволят Украине достичь длительного и устойчивого мира".

Мак напомнил, что Зеленский был одним из трех иностранных лидеров, приглашенных на встречу с Трампом в сентябре. По информации Мака, тогда о такой встрече просили около 100 лидеров.

"Думаю, что быть в тройке лидеров — это очень хорошо. Поэтому я думаю, что между президентом Трампом и украинской стороной существуют очень хорошие отношения", — подчеркнул советник Зеленского в Вашингтоне.

Впрочем, сказал он, как и в случае с действующей администрацией, у команды Трампа тоже нет четкого видения того, что делать дальше в вопросе российской агрессии против Украины.

По мнению Мака, Трамп "глубоко понимает", что происходит в войне России против Украины. "Я знаю одно: президент Трамп сам принимает решение, и никто другой не может на него влиять, кроме него самого. Я имею в виду, что он выслушает многих людей, выслушает многие идеи. Но, в конце концов, он примет решение", — убежден советник президента Украины.

Он также считает, что политический принцип "Америка превыше всего" и дальнейшая поддержка Украины во время войны – это фактически одно и тоже, а также, что никто в команде Трампа не желает победы России в войне.

Добавим, нынешний Kyiv Jewish Forum проходит в формате онлайн с главной площадкой в ​​Вашингтоне. Организаторами мероприятия является Еврейская конфедерация Украины и ведущее медиа Израиля The Jerusalem Post. Медиапартнеры KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Напомним, форум открыл президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Во вступительном слове Ложкин подчеркнул, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, ранее демонстрировавшую свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.