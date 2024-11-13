Сучасний український БТР помітили на озброєнні однієї з бригад: що про нього відомо (фото, відео)

БТР поставили на озброєння ЗСУ в 2012 році

Окрім радянських бронетранспортерів та техніки від союзників, Збройні сили України використовують і власні українські розробки. Зокрема — це БТР-4Е.

Його помітили на опублікованих фото 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Порівняно з радянськими бронетранспортерами, БТР-4 має сучасні "начиння" та компонування аналогічно проєктам західного озброєння. Попереду знаходиться відсік механіка-водія та командира, моторно-трансмісійний відсік в центрі, десантний відсік у кормовій частині.

БТР-4Е в 58 омбр

Цей бронетранспортер має колісну формулу 8х8. Його серійно випускають у Харкові. На базі бронетранспортера створена командирська командно-штабна, медична, ремонтно-евакуаційна машини. Серед модифікацій, зокрема моделі з покращеними характеристиками для подолання водних перешкод (БТР-4ЕП), чи розроблені для морпіхів. Базова машина на озброєння в ЗСУ прийнята в 2012 році.

Максимальна швидкість 110 км/год, а запас ходу по шосе 700 км. Залежно від встановленого модуля озброєння може мати від 7 до 10 осіб десанту.

Характеристики БТР-4Е

Модулі озброєння для БТР-4Е:

Бойовий модуль "Грім" — автоматична гармата ЗТМ-2, спарений кулемет КТ-7,62 з боєкомплектом 1200, автоматичний гранатомет АГ-17, ПТКР 9М113 "Конкурс" або "Бар'єр".

Бойовий модуль "Шквал" — автоматична гармата ЗТМ-1, спарений кулемет КТ-7,62 з боєкомплектом 2000, автоматичний гранатомет АГ-17, ПТКР 9М113 "Конкурс" або "Бар'єр".

Бойовий модуль БМ-7 "Парус" — гармата КБА-1 (2А72) або ЗТМ-1, танковий кулемет ПКТ з боєкомплектом 2000, автоматичний гранатомет АГ-17, ПТРК "Бар'єр".

Бойовий модуль "БАУ-23х2" — дві автоматичні гармати 2A7M, танковий кулемет ПКТ з боєкомплектом 2000.

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